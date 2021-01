Epifania in Pediatria per “Giovani di Croce Rossa” di Brindisi

BRINDISI - In occasione dell'Epifania, in questo inizio anno ancora pieno di restrizioni, i giovani della Croce Rossa Italiana del Comitato di Brindisi hanno voluto rendere felici i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale Perrino.

Ai bimbi sono state consegnate le calze raccolte nelle giornate del 3 e 4 gennaio presso il supermercato Conad in Via Lucio Strabone grazie alla generosa donazione della cittadinanza. In osservanza delle disposizioni sanitarie la consegna è stata effettuata in totale sicurezza presso il piazzale del nosocomio con la collaborazione dello staff sanitario che ha provveduto successivamente alla consegna ai piccoli ospiti. I Giovani di Croce Rossa ringraziano tutte le persone che, oltre ogni aspettativa, ha contribuito all'iniziativa con donazione di dolciumi e calze già confezionate, delizie destinate anche ai bambini delle famiglie assistite con pacco solidale.