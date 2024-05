I giovani del "Piccolo cinema Ken Loach" ospiti di Gramellini su La7

MESAGNE - Il “Piccolo cinema Ken Loach”, da poco inaugurato in piazza Commestibili a Mesagne, continua a regalare emozioni: i ragazzi, protagonisti di un’avventura unica e appassionante, sabato 25 maggio si racconteranno al giornalista Massimo Gramellini nello studio della trasmissione “In altre parole”, in onda a partire dalle ore 20:30 su La7. Con loro Floriana Pinto e Simone Amendola, ideatori della speciale sala cinematografica in cui sogni, cultura e voglia di incontrarsi viaggiano insieme.

Cos'è il Piccolo cinema Ken Loach

Il “Piccolo Cinema Ken Loach” è un sogno profondamente ispirato dal cinema civile del maestro e regista inglese da cui prende il nome, con l’auspicio per le nuove generazioni di portare avanti attraverso il cinema - e non solo - le battaglie che riguardano l’umano e la socialità, contro qualsiasi forma di chiusura e individualismo. Da qui l'idea di aprire uno spazio di cultura, dedicato al mondo cinematografico, nel cuore del centro cittadino. I giovani partecipanti hanno poi registrato un video-messaggio di invito al grande regista Ken Loach.

Il progetto è stato presentato lo scorso 27 aprile a Mesagne, nell’aula consiliare del Comune. Durante la conferenza stampa sono intervenuti il sindaco della città Antonio Matarrelli, la direttrice del Messapica film festival Floriana Pinto, il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado “Materdona-Moro” Salvatore Fiore, gli studenti della Ssuola media e dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Epifanio Ferdinando”.

