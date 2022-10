“Hanno vinto i bambini”, esce il nuovo album del brindisino Gianluigi Cosi

BRINDISI - Dal 16 ottobre è disponibile in tutti gli store digitali “Hanno vinto i bambini” del cantautore Gianluigi Cosi. Si tratta di una raccolta di canzoni per bambini ricche di speranza e coraggio, rivoluzione e fantasia. Un album di canzoni adatte all’ascolto per grandi e piccoli. Tra i solchi del nuovo lavoro discografico dell’artista brindisino ci sono “Evviva la vita” dedicata al progetto per bambini “Camper evviva”, due canzoni omaggio a Gianni Rodari e alcuni brani utilizzati da Gianluigi Cosi per le selezioni dello Zecchino D’oro negli anni passati. Gli arrangiamenti sono di Fabio Masi. La copertina è del Maestro Enzo De Giorgi, edizioni Enrico Ranalli Urbanlife Records, energy Power Label di Marianna Durastante.

Biografia dell'autore

Il percorso musicale “Gianluigi Cosi” inizia a prendere forma intorno agli anni ’90, comincia a studiare chitarra ed a interpretare canzoni. Dal 95’ muove i suoi primi passi sui palchi di vari festival e concorsi canori. Nel ‘96/’97/’98 partecipa al festival endas “città di Mesagne”; dal ’99 inizia a scrivere canzoni e si iscrive alla Siae in qualità di autore melodista non trascrittore; nello stesso anno nasce il suo primo lavoro autoprodotto dal titolo “Sogni”. Dal 2000 al 2003 studia pianoforte e teoria musicale; nel 2001 si autoproduce il secondo cd dal titolo “Non esiste al mondo”; partecipa nel ’98 e nel 2001 all’Accademia di Sanremo con due brani inediti (quando tornerai e non esiste nel mondo).

Nel 2003 vince il 3° festival della canzone “Città di Brindisi” con il brano di F. Renga tracce di te sempre nello stesso anno con lo stesso brano vince il premio delfino “Città di Carovigno”; il 2004 è l’anno del suo quarto lavoro dal titolo “Quasi per caso”; nel 2005 realizza il singolo “Non mi avrà mai” ; nel dicembre 2005 partecipa ad uno stage di canto tenutosi nello studio uno di Roma dal cantante bungaro chiamato “Lo strumento dell’anima”. Nel luglio 2006 è finalista al premio Mauro Carratta di Ugento (Le) con il brano sorridi di più. Nel 2006 vince nella categoria cantautori il 1° festival “Fiori di pesco” in ricordo di Lucio Battisti, presidente di giuria Mogol con il brano l’Ottava meraviglia . Nel marzo 2007 nasce un nuovo brano dal titolo Andre’ in memoria di un amico scomparso. Nel maggio dello stesso anno realizza il singolo con l’arrangiamento, come di tutti i suoi brani, del chitarrista Marco Sciarra dal titolo Mamy An.

Partecipa alle selezioni del festival Giorè di Galatina (Le) luglio 2007. Nello stesso mese partecipa alla 2° edizione del concorso “Fiori di pesco” Brindisi 2007 con una nuova canzone dal titolo La coincidenza. Esce l’album autoprodotto Le coincidenze. Nel 2007 nasce la coverband i rinoplastici gruppo formato da 5 ragazzi con un repertorio dei grandi successi di Rino Gaetano. 8-9 settembre 2007 è finalista al festival giovani talenti omaggio a Lucio Battisti città di Nardo’ tenutosi a Santa Maria al bagno (Le) con la canzone nel sole, nel vento nel sorriso e nel pianto. Nel 2008 registra due nuovi brani inediti Metti in moto il tuo amore e Pausa di riflessione. Nel 2009 con i brani Noi che e La ballata delle ragazze madri partecipa alle selezioni del “Premio Mauro Carratta”. Nel 2011 esce l’album autoprodotto Cantare fa bene all’amore. Dal 2014 porta in giro uno spettacolo per bambini dal titolo “Ci vuole un fiore cantando Endrigo leggendo Rodari”. Ad ottobre 2015 esce un nuovo album di inediti sempre autoprodotto dal titolo “Le cose che stiamo perdendo live”. Nel 2015 partecipa ad uno stage con Bungaro sulla scrittura di canzoni.

Nel novembre del 2015 è uscito un libro di filastrocche edito il Raggio verde dal nome Betta Caretta e gli amici della macchia. Da gennaio 2016 porta in giro uno spettacolo di musica e teatro ispirato al suo libro con l’artista Paola Giglio. A maggio 2016 partecipa al festival letterario armonia di Tricase con il suo libro di filastrocche.Ad agosto il libro Betta Caretta e gli amici della macchia prende una menzione di merito al premio la fiabastrocca 2016 di Napoli. Nel dicembre 2016 un brano nuovo dal titolo Puntoeaccapo fa parte di una compilation “Paradiso in musica” disponibile online su soundcloud. Nel giugno 2017 partecipa al concorso Salento cantestate di Squinzano con il brano la parrucca. A fine dicembre 2017 esce il secondo libro di filastrocche dal titolo “Camilla clorofilla e il bosco che brilla”. L’ultimo lp autoprodotto Malintesi è uscito a marzo del 2018. A marzo del 2019 e’ uscito il nuovo album dal titolo “Nessuno bacia biancaneve” edizioni Lungoviaggio. A dicembre 2019 e’ uscito il nuovo libro di filastrocche dal titolo “Iole girasole e i prati in fiore” edito il Raggio verde.