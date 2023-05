Hip hop unite, la crew "Kings of the south" approda alle fasi internazionali

Lo scorso sabato (29 aprile), presso l’Auditorium del Massimo a Roma, si è tenuta la gara Hip hop unite, che ha visto concorrere tantissime realtà di danza urbana/street dance di decine di Paesi, tra cui l’Italia. In seguito, solo le prime cinque finaliste di ogni categoria hanno ottenuto l’accesso al Campionato europeo e mondiale Hhu.

La Street school di Brindisi, anche quest’anno, si è qualificata per le successive fasi di gara: quella europea si terrà a giugno in Croazia, mentre la finalissima mondiale ad ottobre in Portogallo.

La crew in oggetto, i "Kings of the south" è composta da: Francesca Caputo, Marika Perrucci, Ilaria Lacava, Carla Giovinazzo, Simona Lusito, Giulia Leone, Cecilia Di Lena, Syria Civitale, e Giulia Baglivo. Sono tutte giovani provenienti dai territori di Brindisi, Lecce e Taranto.

Già nel corso della prima edizione italiana dell'evento, tenutasi nel 2019, la scuola brindisina è salita sul podio in 2 categorie: la crew Prince of the south per la categoria “Junior” e la Kids of the south per la categoria “Cadet” .

Sempre nello stesso anno e per la medesima competizione, la Street school ha partecipato alla fase mondiale della competizione a Leiden in Olanda, con crew dei bambini (Kids of the south).

Nel settembre 2022, dopo lo stop causato dall'emergenza covid, si è tornati a gareggiare ai mondiali di Porto in Portogallo, arrivando in finale con crew coreografate dal direttore Teddy Wigga.

La Street school oltre alla formazione per i professionisti, propone corsi per principianti a partire dai bambini di 5 anni. Lo spettacolo di fine anno si terrà il 17 giugno a Brindisi nel capannone ex Montecatini di Costa Morena.