La hit musicale diventa un programma radiofonico: alla conduzione Ignazio Deg

BRINDISI - La canzone "Tutti di fretta" è uscita lo scorso giugno ed affronta il tema della frenesia e del caos che spesso caratterizzano la vita, lasciando poco spazio alla serenità. Il brano si focalizza su quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale della gente, ovvero godersi il presente e vivere ogni istante con uno spirito più calmo.

Ora, l'autore mesagnese Ignazio Deg condurrà un programma radiofonico che trae spunto dal medesimo titolo. Il nuovo format andrà in onda su Ciccio Riccio dal prossimo 1 dicembre.

Dalla canzone alla trasmissione

L'uscita del brano "Tutti di fretta" è andata a braccetto con la pubblicazione del videoclip ufficiale che ha ospitato personaggi eccezionali. Tra di essi, spiccava la partecipazione entusiasta del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, dell'influencer Gianni Bekkalossi, e del conosciutissimo Giuseppe Alessio, il "re della Mortadella". Come dimenticare anche la presenza delle nonnette influencer Nonna Ncetta e Graziella, rese celebri grazie al famoso Mandrake, che con la loro allegria e l'energia contagiosa hanno reso il videoclip ancora più divertente.

Noto per la sua verve e la capacità di connettersi con il pubblico, adesso Ignazio Deg promette un viaggio avvincente in radio attraverso le note, le storie e le emozioni che scandiranno la sua trasmissione.

Il programma, concepito come un'esperienza coinvolgente, si propone di trasportare gli ascoltatori in un universo sonoro unico, dove la musica si intreccia con aneddoti intriganti, interviste esclusive e spazi dedicati alle nuove tendenze musicali. "Tutti di fretta" è pensato per chi è in cerca di un'esperienza radiofonica fresca, dinamica e in grado di catturare l'essenza della musica e delle storie che la circondano. La regia del programma sarà curata dal dj Andrea Sabato.