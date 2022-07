Ignazio Boschetto de "Il volo", serata in un locale del Brindisino

MESAGNE - Questa sera il noto complesso canoro "Il volo" si esibirà ad Ostuni, presso il Foro Boario, per il Soundtrack Festival. Saranno in tanti gli appassionati di musica ed i fan del gruppo a recarsi presso la Città Bianca per poter assistere all'evento.

Intanto, però, c'è chi - essendo già in zona - non ha mancato di poter apprezzare le opportunità che il territorio offre in termini di svago. Ignazio Boschetto, uno dei due tenori che compongno il trio, ieri sera (25 luglio) è stato fotografato a Mesagne presso lo Splendid Bar - per molti noto come "Il 22" - sito nei pressi della Porta Piccola di accesso al centro storico.

A diffondere gli scatti sono stati i referenti del medesimo locale, nelle storie della propria pagina facebook. Un'immagine raffigura Boschetto mentre sta per assaporare una bevanda nel corso della serata; un'altra, invece, ha immortalato il cantante in compagnia dei proprietari dell'attività.

"Il volo"

E' un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995).

Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Il più grande, Piero Barone da Naro, non aveva neanche 16 anni (età massima per la partecipazione).

Propongono uno stile ben riconoscibile, che ricalca soprattutto la tradizione classica italiana. Nonostante ciò, interpretano brani anche in altre lingue (su tutte: inglese e spagnolo), essendo molto conosciuti anche all'estero.

Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore; con lo stesso pezzo ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, classificandosi terzo.