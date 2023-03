Ignazio Deg: i fan protagonisti del suo ultimo video musicale

MESAGNE - L'ultima canzone del cantautore pugliese Ignazio Deg, intitolata "Nuda in ciabatte", ha riscosso un buon successo tra i suoi sostenitori. Proprio per questo motivo, qualche settimana fa l'artista ha annunciato sui social l'intenzione di realizzare un video clip della canzone, coinvolgendo tutti i suoi fan.

La sorpresa è stata grande quando, poco dopo l'annuncio, diversi suoi simpatizzanti si sono adoperati per raccogliere reel della canzone e metterli insieme, creando un vero e proprio video clip. Ignazio Deg ha espresso la sua incredulità e gratitudine sui social, definendo la sorpresa "pazzesca".

In particolare, l'artista ha ringraziato il gruppo della "Curva Deg", proveniente da diverse città italiane, dal tarantino al foggiano fino a Milano. Grazie alla creatività e all'impegno dei fan, "Nuda in ciabatte" ha assunto una nuova dimensione, diventando un'incredibile testimonianza di quanto l'amore per la musica possa unire le persone e dar vita a progetti entusiasmanti.

L'esperienza di Ignazio Deg e dei suoi sostenitori dimostra come la musica possa essere uno strumento di unione e di creatività, capace di superare ogni barriera geografica e culturale. Un esempio concreto di come la passione per l'arte possa ispirare e coinvolgere tutti, dando vita a progetti che vanno al di là delle aspettative.

"Nuda in ciabatte"

E' una ballad romantica, coinvolgente, da cantare a squarciagola in un live. In un crescendo di suoni elettronici in simbiosi con la voce emerge la maturità artistica di Ignazio Deg. Il singolo - scritto interamente dall'artista, arrangiato e prodotto dal talentuoso Bobby Taylor - rimarca come sempre una scrittura semplice ed efficace: un testo intimo che fa innamorare chi lo ascolta.

Biografia dell'autore

Ignazio Degirolamo nasce a Mesagne il 10 settembre 1974. Creativo fin da piccolo e con una particolare vocazione per la musica, durante il periodo adolescenziale, negli anni '90 inizia a collaborare con diverse radio locali come speaker radiofonico. Successivamente intraprende il ruolo di vocalist in varie discoteche della zona, per poi spostarsi in tutta l’Italia. Da li nasce IgnazioDeg. Oltre alla passione musicale, Degirolamo è principalmente giornalista pubblicista e consulente marketing. Diverse le collaborazioni con atisti di fama nazionale.