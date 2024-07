“Immergiti nella storia”, visite guidate in abiti d'epoca al castello di Carovigno

CAROVIGNO - Domenica 28 luglio, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, è in programma l’evento “Immergiti nella storia”, una visita guidata in cui i racconti e le storie di epoche lontane prenderanno vita grazie alla presenza di figuranti e ballerini in fastosi abiti ottocenteschi.

Le guide dell’associazione le Colonne, ente gestore del maniero, affiancate dai danzatori della società di Danza - Circolo pugliese di Assunta Fanuli e in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale "Lo specchio delle arti" di Manduria daranno vita ad un vero e proprio viaggio nel tempo, mettendo in scena scorci di vita quotidiana, muovendosi all’interno delle sale tra momenti recitati, intermezzi musicali e danze.

Assunta Fanuli è presidente del Circolo pugliese della Società di danza, maestra di danze storiche e tradizionali scozzesi a Lecce, Manduria, Brindisi e Bari, costumista e coreografa e direttrice artistica dell’Associazione Lo specchio delle arti. Gli abiti da lei creati, così come le musiche e i balli che seguono una rigorosa ricerca storica, troveranno, nel Castello di Carovigno, l’ambientazione ideale.

Sono previsti tre turni di visita, ore 20, 21.30, 23. Info e prenotazioni con l'app Past Puglia ed informazione sui siti pastpuglia.it e castellodicarovigno.it.

Informazioni sul castello

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, probabilmente di fondazione normanna, sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che domina l'intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a triangolo - assunta nel corso del XVI secolo - e la presenza di fortificazioni ai vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta “a mandorla”. Quest'ultimo torrione fu probabilmente progettato su influenza del famoso architetto militare Francesco di Giorgio Martini, la cui presenza è attestata in Puglia proprio sul finire del XV secolo, per sopraintendere alla costruzione di alcune piazzeforti.

A partire dal XVII secolo, venuta meno l'esigenza difensiva, il Castello iniziò ad assumere i connotati di una residenza gentilizia, ad opera delle nobili famiglie che ne ebbero possesso: tra di esse, figurano i Caputo, i Serra, i Costaguti, i Castaldi, i Granafei e gli Imperiali. Gli ambienti furono adattati allo scopo mediante l'apertura di porte, finestre e balconi: ne è un esempio l'elegante balconata che domina il prospetto sud nel Castello, realizzata nel corso del XVIII secolo, utilizzando la pietra calcarea “di Carovigno”, detta “gentile”, morbida e facilmente lavorabile, il cui caratteristico colore chiaro conferisce una luce affascinante.

