Imparare a suonare: scegliere il pianoforte portatile

BRINDISI - Lo studio del pianoforte è sicuramente una delle attività musicali più complete nel mondo della musica; trattato spesso anche dagli insegnanti di altri strumenti, per fornire una visione completa ai propri allievi in ottica di solfeggio. Con il pianoforte, infatti, è possibile visionare tutte le note sul piano orizzontale ed utilizzare in egual modo entrambe le mani.

Tra le varie tipologie dello strumento, come quelle a coda, verticali, console e digitali, si stanno facendo strada sul mercato anche quelli portatili. Questi ultimi possono essere utili in particolare per chi è gli inizi e vuole imparare a suonare, non spendendo cifre troppo elevate. Come dice il nome, sono la soluzione a portata di mano per chi si sposta spesso e viaggia frequentemente.

Tra quelli più apprezzati dai consumatori troviamo Blackstar da 88 tasti con design soft touch; comodo perchè ripiegabile su se stesso, tanto da arrivare ad occupare 33 cm di larghezza. Il peso, invece, è pari a 1,6 kg: una dimensione che consente di trasportarlo sia in zaino che in borsa. Possiede sei impostazioni di regolabilità del metronomo e ben 30 brani dimostrativi, che garantiscono ottime possibilità di scelta riguardo le possibilità di accompagnamento.

Vantaggi:

- Trasportabilità ed ergonomicità.

- Poco ingombro.

- Prezzo basso.

Svantaggi:

- Non consigliabile per professionisti.

Quali negozi di strumenti musicali ci sono in provincia di Brindisi?

Di seguito vengono proposte alcune attività di vendita che operano in questo settore.

- Idee Musicali, Brindisi in via Grazia Balsamo 27.

- Bombardino strumeni musicali, Oria in via Manduria 118.

- Farina pianoforti, Ostuni in via S. Giovanni Bosco 2.

- Bottega musicale a Francavilla Fontana, in Corso Garibaldi 64.