"L'importanza di ogni singolo gesto quotidiano", i carabinieri tornano fra i banchi di scuola

BRINDISI - Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Brindisi, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le classi del liceo classico e musicale dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi. All’incontro, suddiviso in diversi gruppi, hanno partecipato circa 360 studenti e il corpo docenti. Sono state affrontate diverse tematiche finalizzate a rendere gli studenti più consapevoli del significato giuridico dei loro gesti quotidiani e delle responsabilità connesse ai loro comportamenti, soprattutto in relazione alla loro giovane età, sia nel contesto scolastico che sociale più ampio. In particolare, sono stati illustrati alcuni dei reati più comuni, che caratterizzano la cosiddetta microcriminalità, come i furti, i danneggiamenti, le percosse, le lesioni, e così via. Gli argomenti hanno poi toccato, su spinta delle numerose domande degli studenti, molto partecipi e maturi nelle loro riflessioni, anche l’uso consapevole dei social network, le droghe e più in generale il modo corretto di relazionarsi con gli altri e di reagire a offese o minacce. Un altro incontro è già stato programmato per i prossimi giorni per le restanti classi dell’istituto. Questi incontri sono inseriti in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti, in accordo con i Piani triennali dell’offerta formativa dei diversi istituti scolastici, che vedono l’Arma dei carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia nell’istituzione.