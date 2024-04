L’Associazione nazionale Vigili del fuoco a lezione con gli studenti del "Morvillo-Falcone"

BRINDISI - Nell’auditorium dell’istituto Morvillo-Falcone di Brindisi si è svolto un incontro sui “Consigli per la sicurezza” su proposta dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco sezione di Brindisi e tramite la dirigente scolastica, professoressa Irene Esposito e la referente, professoressa Alessia Giannini, che ha organizzato una folta presenza delle quarte classi dell’Istituto.

Il consiglio nazionale dell’Anvvf del corpo nazionale, Maurizio Saponaro, ha tenuto una lezione di circa due ore su come riconoscere, prevenire e agire con delle specifiche norme di comportamento nei vari casi di pericoli, provenienti dal gas, elettricità, sostanze pericolose, acqua e fuoco, il tutto coadiuvato anche dalla presenza dai soci i consiglieri Mariapia Anglani e Angelo Di Presa, e Stefania Stefanelli Tesoriere.

L’incontro si è svolto in maniera molto fluida con la proiezione delle slide in una lezione interattiva, oltre alla visione iniziale di un video interamente dedicato ai molteplici interventi dei vigili del fuoco che compiono quotidianamente a 360°, dopo aver dato tutti questi “Consigli per la Sicurezza” ai ragazzi, i quali hanno accettato con molta attenzione, dove c’è stato qualche intervento da parte loro.

Infine i soci dell’Anvvf hanno regalato agli alunni delle riviste mensili dei vigili del fuoco per far conoscere ancor più da vicino il loro operato con l’obiettivo che qualcuno di loro possa entrare in futuro a far parte di questo corpo nazionale tanto amato dalla nostra popolazione.

