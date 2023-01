“Le indagini di Lolita Lobosco”, due sposi sanvitesi tra gli interpreti della serie

SAN VITO DEI NORMANNI - Sposi nella vita ma anche sul set. E’ la storia di due sanvitesi, Angelo Iaia ed Eleonora Palmieri, che da alcune semplici foto postare sui social si sono ritrovati a far parte dello staff di una delle serie televisive più in voga in questo periodo: Le indagini di Lolita Lobosco, per la regia di Luca Miniero.

Tutto ha avuto inizio nel marzo del 2022, quando il fotografo che ha seguito le loro nozze, Francesco Caroli, è stato contattato dalla produzione della serie televisiva per ottenere delle informazioni sulla coppia.

Alcuni scatti del loro matrimonio - svolto nel luglio del 2021 - erano stati postati sul profilo instagram dello stesso fotografo. Proprio attraverso quelle immagini, Angelo ed Eleonora sono stati selezionati come interpreti televisivi.

Avendo apprezzato le caratteristiche dei due sposi, lo staff ha proposto agli interessati di comparire in una puntata come figurazioni speciali.

“Nel corso delle riprese, mi hanno chiesto di indossare lo stesso abito da sposa che avevo durante le nozze" racconta Eleonora. "Io invece ho dovuto riproporre il medesimo taglio di capelli di quel giorno” aggiunge Angelo.

I due, infatti, saranno al centro dell’episodio che andrà in onda domenica 22 gennaio, non a caso intitolato “Viva gli sposi”.

L’ambientazione sarà quella di un classico matrimonio pugliese, in una location che ricalca le tipicità della Valle d’Itria. A sconvolgere una giornata gioiosa, però, saranno alcuni avvenimenti spiacevoli che porteranno il vicequestore Lolita Lobosco - interpretato da Luisa Ranieri - ha risolvere un caso complicato.

“Le riprese che ci hanno riguardato si sono svolte nel corso di due giornate, intorno a metà maggio - afferma la coppia - Abbiamo potuto apprezzare il grande lavoro che c’è dietro le quinte. I nostri non sono stati dei ruoli attoriali, ma comunque è stato impegnativo soddisfare le esigenze del set”.

“Si è trattato di un’esperienza positiva, tant’è che siamo rimasti in ottimi rapporti con alcuni collaboratori della produzione. Non sappiamo perché ci abbiano scelti, forse per i nostri tratti mediterranei; ma questa è solo un’ipotesi”.

Angelo ed Eleonora nella vita quotidiana sono impegnati nello svolgimento di professioni tecniche: lui lavora nel campo informatico, mentre lei è un ingegnere ambientale. “Chi lo sa, magari in futuro ci capiterà nuovamente di comparire davanti alle telecamere - concludono i due - e saremmo felici di ripetere l’esperienza”.