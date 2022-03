Influencer improvvisano concerto a Milano, tra di loro Mandrake e Pasquale Zonno

MILANO - Un gruppo di simpatici e noti influencer pugliesi ha rubato la scena al bellissimo Duomo del capoluogo lombardo.

Nella giornata di ieri, 5 marzo, il brindisino Mandrake, il sanpietrano Pasquale Zonno, il leccese Giampaolo Catalano Morelli e il pulsanese Gianni Quirino Bekkalossi, hanno messo in scena un'esibizione improvvisata cantando alcune canzoni pugliesi: sono partiti dai successi dei Boomdabash sino a quelli dei Sud sound system.

A fermarsi i tanti pugliesi "fuori sede" che abitano a Milano, ma anche passanti comuni e turisti stranieri che non potevano non essere attratti dalle melodie coinvolgenti.

Il gruppo comico

Il collettivo di influencer collabora da diverso tempo, proponendo spettacoli in giro per locali e creando intrattenimento sui social, tanto da esser diventati un punto di riferimento per chi ricerca momenti di svago nella frenesia della vita quotidiana.

Non si possono dimenticare le partecipazioni ad alcune iniziative benefiche a cui spesso vengono coinvolti per la loro notorietà, e che denotano anche la loro attenzione nei confronti di tematiche più serie.

La domanda che sorge è spontanea: potrà diventare un gruppo di comici dal successo nazionale? Le carte in tavola ci sono tutte. Ora i fan non dovranno fare altro che attendere per osservare gli sviluppi.