"L'ingrediente perfetto": una pizzeria brindisina protagonista su La7

BRINDISI - Brunda, nota pizzeria collocata nella città capoluogo di provincia, sarà protagonista del prossimo appuntamento con la trasmissione L'ingrediente perfetto.

Lo ha comunicato la stessa attività gastronomica sul proprio profilo instagram: "Domenica 9 aprile, appuntamento con L'ingrediente perfetto in onda su La7 dalle ore 10.10 - si legge - Conduce Maria Grazia Cucinotta con la quale parleremo di Brunda Pizzeria - Conclude - E' un piacere e un onore per noi darvi questo appuntamento, da non perdere".

Sarà una Pasqua speciale - dunque - sia per i lavoratori della pizzeria ma anche per i suoi clienti più affezionati, che così potranno rivedere in tv il luogo in cui hanno trascorso alcune delle loro serate più divertenti.

La trasmissione

L’ingrediente perfetto è il programma settimanale di cucina in onda tutte le domeniche alle 10:10. Maria Grazia Cucinotta - volto noto del piccolo e del grande schermo - ospita i telespettatori nella sua cucina sulle rive del Tevere per mostrare come, con un’attenta preparazione e la scelta degli ingredienti giusti anzi “perfetti”, si possano creare piatti semplici, gustosi e naturalmente sani.

Come sempre, anche la prossima domenica, non mancheranno i servizi e le testimonianze sul territorio italiano alla ricerca della filiera di tutti quegli ingredienti che dal coltivatore arrivano nei mercati e nella nostre cucine e diventano prelibate ricette da condividere a tavola.

La trasmissione va in onda dal 2019: prima era condotta da Roberta Capua, ma da circa due anni il timone è stato preso da Maria Grazia Cucinotta, solitamente affiancata dal nutrizionista Gianluca Mech.