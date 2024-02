Giovane modella sampietrana, dalle insicurezze adolescenziali alla Milano Fashion Week

MILANO - Da San Pietro Vernotico alla Milano Fashion Week. Questa è l'esperienza di Corinne De Mitri, giovane modella nata a Brindisi e residente nel Comune a Sud della provincia, che ha sfilato dal 24 al 25 febbraio indossando gli abiti di vari stilisti nazionali ed internazionali in un evento organizzato da Monica Foglia e Ioana Albada.

Fin da piccola Corinne si appassiona al mondo della moda. A 14 anni è insicura della sua fisicità, come accade spesso alle adolescenti. A crearle disagio è soprattutto la sua altezza, insolita per quella giovane età. Da quel momento in poi decide di accentuare il proprio sorriso, intraprendendo una strada nuova.

Inizia così ad appassionarsi alle passerelle e a tutto ciò che potesse riguardare il mondo della moda. Aderisce ad un'agenzia con cui ha seguito corsi di portamento. In questo periodo a guidarla è una figura chiave, Andrea Giannetto, colui che l'ha vista calpestare la sua prima passerella, scegliendola per partecipare al suo concorso nazionale.

Dopo tanti anni tra concorsi regionali e nazionali, Corinne ha iniziato a posare per i suoi primi shooting e ha voluto intraprendere un altro percorso, i defilè di moda e alta moda.

"Partecipare alla Milano Fashion week è un sogno che si realizza e una bella soddisfazione dopo tanti anni trascorsi a fare grandi sacrifici - racconta la modella sampietrana -. Sfilare a Milano è frutto di una lunga preparazione, bisogna prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio, a partire dal movimento delle gambe e delle braccia, all'espressione del volto e per finire al movimento respiratorio - prosegue -. Inoltre è molto importante la creazione dell'affinitá con lo stilista per stilista per realizzare al meglio il loro volere".

"Non escludo, in un futuro, di intraprendere nuove esperienze, ma soprattutto di continuare a fare della mia passione un lavoro, magari anche all'estero calcando le grandi passerelle dell'alta moda di Parigi, Cannes e New York - conclude -. Voglio incoraggiare tutte le ragazze che hanno delle insicurezze di credere nei propri sogni e di non arrendersi, proprio come ho fatto io. Perché quando meno ci se lo aspetta, le cose se ci credi e non molli, accadono".

