"Ivan Graziani da Carovigno" accede alla finale del programma Tale e quale show

CAROVIGNO - La seconda puntata della nuova stagione del programma televisivo, condotto da Carlo Conti ed in onda su RaiUno, ha visto prevalere un concorrente originario del Brindisino.

Roberto Romanelli, questo il suo nome, per l'occasione ha vestito i panni di Ivan Graziani cantando il brano "Agnese".

L'artista si è piazzato al secondo posto in graduatoria, subito dopo la copia di Fausto Leali, una posizione che gli ha permesso di staccare il pass per la finale di Tale e quale show.

A premiarlo, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Nino Frassica e Loretta Goggi.

La storia di Roberto

"Vengo da Carovigno, un paesino a nord di Brindisi. - Afferma, intervistato dalle telecamere Rai - Sono un informatore scientifico in Oncologia. La musica per me è diventata significativa già da bambino. - Prosegue - Ho avuto la fortuna di avere un fratello che suonava la chitarra, e quindi sono cresciuto con questa cultura".

"Io ero adolescente e tu un bambino - Il fratello interviene nel racconto - ed eri affascinato dallo strumento che suonavo. Hai imparato così bene da superarmi."

"Ricordo che un giorno, su una radio libera, ho sentito partire un giro di chitarra elettrica distorta. - Dice Romanelli, in merito alla scelta di interpretare Ivan Graziani - Il cantante italiano era intento nel suonare il pezzo Doctor Jekyll and Mr. Hyde del 1979. - Continua - Ho sentito qualcosa dentro".

"Ho una fan speciale: mia madre Elvira, a 92 anni, talvolta viene ancora ad ascoltarmi quando mi esibisco. E' una cosa davvero emozionante".