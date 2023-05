Jasmine, figlia di Al Bano, approda nel cast della soap "Beautiful"

CELLINO SAN MARCO - Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Al Bano e di Loredana Lecciso, sarà tra i protagonisti della celebre soap opera americana, Beautiful.

E' stata inclusa nell'elenco delle "guest star" della puntata girata a Roma, recentemente, tra il 15 ed il 17 maggio. Le location, più precisamente, sono state due: il Colosseo e Piazza Navona.

Gli episodi in questione verranno trasmessi in onda negli Stati Uniti tra circa un mese, a fine giugno 2023. In Italia, invece, arriveranno tra un anno: nella primavera del 2024.

Jasmine, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe interpretato il ruolo di modella nel corso di una sfilata romana.

Tra le altre personalità presenti, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra ed ex concorrente del Grande fratello vip) ed il consueto cast a stelle e strisce: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Breve biografia di Jasmine

Sulle orme del padre, Jasmine Carrisi è una cantante italiana di 22 anni originaria proprio di Cellino San Marco. Ha all’attivo diversi singoli tra cui l’ultimo dal titolo "Superlove", uscito recentemente. In passato è stata anche giudice del progrmma televisivo, in onda su Rai 2, The Voice Senior insieme al padre Al Bano. Per tutti questi motivi, oltre al fatto di essere "figlia d'arte", è nota al grande pubblico.