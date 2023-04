Jazz e tanto altro, Vincenzo Deluci ospite del programma Rai “A sua immagine“

FASANO - L’esperienza di vita di Vincenzo Deluci e le molteplici attività dell’Associazione di Promozione Sociale "AccordiAbili", di cui è presidente, saranno protagoniste del programma “A Sua immagine” condotto da Lorena Bianchetti, in onda su Rai1 sabato 15 aprile alle ore 16,00.

Il talentuoso musicista jazz fasanese sarà ospite in studio dove, oltre ad essere intervistato da Lorena Bianchetti, si esibirà con la sua inseparabile tromba “Elmec” realizzata dal team di AccordiAbili.

Inoltre, nei giorni scorsi, una troupe del programma ha realizzato un servizio nella sede dell’associazione per testimoniare le diverse attività realizzate. Tra queste l’ultimo ambizioso progetto “La Musica è di Tutti” con cui gli esperti del team e-Motion di AccordiAbili, grazie a proventi del 5x1000 e al finanziamento del Dipartimento per le politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’avviso "Giovani per il sociale 2018", stanno lavorando a due “nuovi” strumenti con cui esaudire il sogno di una giovane donna emiliana che ha una grande passione per la musica, che non può coltivare come vorrebbe a causa della sua disabilità e di un musicista pugliese che desidera tornare a suonare dopo che la disabilità causata da un brutto incidente stradale non glielo consente più.

"AsSua immagine" nasce dalla collaborazione tra la Rai e la Conferenza Episcopale Italiana, per offrire al vasto pubblico televisivo un programma che faccia conoscere le storie di tante persone comuni che, però, con il loro esempio di vita portano avanti desideri e passioni, realizzando straordinarie opere per la comunità.