Flash mob, la celebre coppia di coreografi balla sulle note di "Mon amour"

FASANO - Joey Di Stefano e Rina (Caterina di Liberto), rispettivamente 41 e 37 anni, sono due coreografi catanesi diventati ormai celebri sui social ed in particolare su tik tok. Non a caso, proprio sulla piattaforma amata dai più giovani, contano circa 227mila follower. Ma non solo: anche su youtube le loro performance fanno il pieno di visualizzazioni.

Dovunque vadano, riescono a coinvolgere gente di ogni età, proponendo dei balli di gruppo sulle note delle canzoni più in voga del momento. Quando escono dalla loro palestra, sono diverse le persone curiose che accorrono per vederli all'opera, così come chi decide di mettersi alla prova seguendoli e provando a riproporre le loro coreografie.

La coppia ha raggiunto la massima notorietà con il brano "Bellissima" (2022) di Annalisa. Tant'è che la stessa famossissima cantante è andata a trovarli per danzare con loro e - chiaramente - ha raccontato tutto sui social.

In queste ore, i ballerini stanno girando l'Italia per riproporre una coreografia del nuovo pezzo dell'artista ligure, intitolato "Mon amour".

Joey e Rina, dunque, sono giunti in Puglia e nel corso del tour hanno fatto un salto allo Zoo Safari di Fasano, in provincia di Brindisi. Qui, seguiti da un folto gruppo di persone, hanno ballato i due brani di Annalisa dispensando gioia e felicità.

Tra le altre tappe pugliesi, si sono recati anche a Polignano a Mare, Monopoli, ed Alberobello.