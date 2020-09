Hit estiva 2020: è “Karaoke” dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

Sul palco dell’Arena di Verona stringono il premio “Rtl 102.5 Power Hits”: i Boomdabash e Alessandra Amoroso hanno conquistato con Karaoke, per la terza estate consecutiva, il titolo di brano più passato nelle radio, più suonato agli eventi musicali e più venduto dell’estate 2020.

Un altro trionfo meritato e già annunciato nel mese di giugno, appena qualche giorno dopo la data di pubblicazione del loro singolo “Karaoke” che ha fatto impazzire i fan sui social e, dopo appena un mese, l’incoronazione di una collaborazione che funziona, a Disco di platino per aver superato le 50mila vendite. Scontato, nel giro di breve termine, il secondo Disco di platino che, entusiasti, mostrano sul palco dell’Arena di Verona, accanto al premio di hit dell’estate 2020 di “Rtl 102.5 Power Hits”.

Gli altri premi di categoria

I Boomdabash e Alessandra Amoroso hanno anche ricevuto il premio come singolo italiano più venduto fra giugno e agosto, secondo i dati Gfk, con il premio “Rtl 102.5 Power Hits – Fimi”, ed anche il premio Siae per il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia fra il 22 giugno e il 28 agosto. Il premio “Rtl 102.5 Power Hits – Pmi” al singolo indipendente più suonato dalle radio è andato a “I’m on my way” di Bob Sinclar, mentre Zucchero, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Gianluca Grignani si sono aggiudicati il premio “Rtl 102.5 Power HitStory 2020”. La categoria “Rtl 102.5 Power Hits Top Album” per l’album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020, va a “Persona” del rapper Marracash, mentre il premio “RTL 102.5 Power Hits nel Mondo” è stato assegnato ad Andrea Bocelli.