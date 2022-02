Katia Follesa e Damiano Carrara a Brindisi: la città sarà protagonista su Real Time

BRINDISI - Due foto postate sui social dal pastry chef Damiano Carrara hanno fatto il pieno di like sui social.

Il professionista del settore food, prestatosi anche al mondo televisivo, si è mostrato in compagnia dalla conduttrice e comica Katia Follesa. Quest'ultima, conosciutissima da molto tempo nel mondo dello spettacolo, ha riscoperto una nuova notorietà grazie alla partecipazione al programma Lol.

I due si sono fatti fotografare prima accanto e poi sopra un'Ape car, che a sua volta trasportava degli scatoloni etichettati con varie scritte: "Panzerotti", "Pasticciotti" ecc. Tutte pietanze tipiche pugliesi e più nello specifico del versante salentino.

Nelle immagini, alle spalle dei soggetti, si intravede lo splendido Lungomare Regina Margherita. I post hanno avuto molto successo, raggiungendo attualmente quasi 8.000 like su instagram e poco di più su facebook.

"Tappa di questa sera: Brindisi - scrive lo chef - Volete un passaggio? Katia ci vediamo alle 21:20 su Real Time" prosegue.

Già da qualche giorno sui social il pasticcere brindisino Fabio Ravone ha anticipato la sua partecipazione al programma Cake Star, condotto proprio dai due personaggi noti. Non resta che aspettare l'inizio del talent show per scoprire come andrà a finire.