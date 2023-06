È uscito "Lambada", il nuovo singolo dei Boomdabash con Paola e Chiara

MESAGNE - Anche quest'anno i Boomdabash festeggiano l'arrivo dell’estate insieme ad un ospite speciale. E' uscita ieri, 15 giugno, "Lambada" la nuova canzone della band salentina, contraddistinta da un ritmo fresco e spensierato, ideato per far ballare la gente durante le calde serate estive.

Accando al complesso musicale, questa volta ci sono le due sorelle Paola e Chiara, tornate alla ribalta sulla scena nazionale dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Qui con il brano "Furore" si sono piazzate al diciassettesimo posto della competizione.

Circa un anno fa i Boomdabash hanno ottenuto un successo immenso con "Tropicana", il pezzo cantato in coppia con Annalisa. Un brano che ha raggiunto i 16 milioni di visualizzazioni nel primo lyric video su you tube e, addirittura, 66 milioni nella clip ufficiale.

"Lambada" riuscirà quantomeno ad eguagliare questi risultati? Vedremo.

Ascolta la canzone

Boomdabash: breve biografia della band

I Boomdabash sono un gruppo musicale italiano, di origine salentina, nato tra le province di Brindisi e Lecce. Due componenti, Biggie Bash e Blazon sono originari di Mesagne (Br), Payà di Trepuzzi, mentre Mr. Ketra è di Vasto (Ch).

Il gruppo si è creato come sound system nel 2002 e poi si è evoluto. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli Mtv Days.

Il gruppo ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.