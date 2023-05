Da Latiano al Teatro Arcimboldi di Milano, accanto a Roberto Bolle

MILANO - Un ruolo di primo piano nella performance ospitata in uno dei più importanti teatri d'Italia. Già questo dovrebbe bastare per avere un'idea completa del grande lavoro svolto dal ballerino pugliese Alessandro Cavallo, tra i protagonisti dello spettacolo "7 danses grecques".

Se ciò, però, non dovesse essere sufficiente per descrivere i risultati che ha ottenuto, lo sarà sicuramente la foto scattata accanto all'intramontabile Roberto Bolle. La location è quella del Teatro Arcimboldi, e testimonia il lavoro portato avanti da Alessandro nel medesimo spazio della stella della danza mondiale.

"Non riesco a realizzare e descrivere ancora bene questo momento - scrive Alessandro su instagram - volevo solo ringraziare il Bejart Ballet Lausanne per avermi dato la possibilità di danzare un primo ruolo così importante come le "7 danses grecques" di Maurice Bejart nella stessa serata con la leggenda della danza Roberto Bolle - conclude - Un momento che non potrò mai dimenticare".

A complimentarsi con lui - sempre sui social - lo stesso Bolle, ma anche altri volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, Lorella Cuccarini, con la quale ha condiviso il parlco dell'Ariston durante l'ultimo Festival di Sanremo.

Su di lui, un po' di biografia

Nato a Brindisi nel 2000 - prima della sua esperienza televisiva - Alessandro Cavallo ha sempre vissuto a Latiano.

Da sempre appassionato di danza, comincia a studiare sin da piccolo nell' Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’ Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove riesce ad affinare la fortissima base classica che lo contraddistingue e a potenziare la tecnica di danza contemporanea. Si è distinto per aver avuto un percorso di formazione variegato che lo ha portato nel 2015 a essere selezionato per uno stage di due mesi all’ Opera di Bordeaux e l’anno successivo a vincere una borsa di studio per l’Ib stage di Barcellona. Nello stesso anno interpreta il principe di Cenerentola al Teatro La Scala di Milano e, dopo l’infortunio, torna nel 2019 sul palco facendo parte dell’organico del Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti. A gennaio 2021 entra ufficialmente nella scuola di Amici come concorrente, conquistando il banco tramite sfida.