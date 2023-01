Leggende e tradizioni popolari, "la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte"

BRINDISI - L'Epifania è la tradizionale ricorrenza cristiana con cui si conclude il periodo delle festività natalizie. Una giornata, quella del 6 gennaio, profondamente legata alla figura della Befana, la vecchia signora "con le scarpe tutte rotte" che porta dolci e regali ai bambini buoni, mentre riserva la cenere e il carbone a chi non si comporta bene.

Tante sono le leggende in riferimento all'origine di questo personaggio popolare. Tra le più diffuse, indubbiamente, c'è quella che collega l'anziana donna ai Re Magi che donarono oro, incenso e mirra alla Sacra Famiglia dopo la nascità di Gesù Bambino.

Si narra, infatti, che quando i Re Magi erano in cammino per portare i doni a Betlemme, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni ad una vecchietta. Gli stessi le proposero di unirsi a loro per andare a trovare il nascituro, ma l'anziana - nonostante le inistenze - rifiutò. Subito dopo, però, la donna si pentì e decise di preparare un cesto con i dolci per andare alla ricerca dei tre uomini. Non trovandoli, decise di bussare alla porta di ogni casa per donare qualcosa ai bambini, nella speranza che qualcuno di loro fosse Gesù.

La tradizione brindisina

Provando a chiedere un approfondimento alle proprie nonne, si avrà la conferma di quanto sia importante la figura della Befana nel territorio. Tempo fa, infatti, gli unici doni natalizi non venivano portati da Babbo Natale, ma proprio dall'anziana donna.

Si trattava perlopiù di prodotti tradizionali come frutta secca, mandorle, fichi e caramelle; poiché, in un passato non troppo lontano, non erano ancora diffusi dolci o alimenti elaborati dal punto di vista industriale. Invariata, invece, era l'usanza della cenere e del carbone.

Per rispettare a pieno la tradizione, ancora oggi, il 6 gennaio non si può fare a meno di mangiare i purcidduzzi.