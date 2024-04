"Leggere è un piacere, che sia accessibile un diritto": al via la biblioteca itinerante

SAN VITO DEI NORMANNI - Lunedì 29 aprile alle ore 17 presso la biblioteca comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni partiranno le iniziative della biblioteca itinerante. L’inaugurazione della stessa averrà alla presenza del garante regionale per le persone con disabilità, Antonio Giampietro, del garante cittadino per le persone con disabilità, Dario Siciliano e di Elvira Zaccagnino,dDirettrice delle edizioni “La Meridiana” e del progetto “Lettori alla pari”.

L’iniziativa condivisa dal consorzio per la realizzazione del Sistema integrato di welfare dell'Ambito territoriale sociale Br1 e dalle edizioni La Meridiana vede già da lunedì mattina la possibilità di conoscere, sfogliare libri accessibili e avventurarsi in letture accessibili ed infatti l’inaugurazione pomeridiana sarà preceduta, alle 10,30 di lunedì, da un laboratorio su "Tecnologia e narrazione: potere e possibilità per le persone con disabilità" a cura della cooperativa Zip.h, con Beppe Rossini e utenti della cooperativa, per ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo grado.

"Lunedì pomeriggio, nello stesso luogo è prevista la riunione del consiglio comunale e considerata la valenza dell’iniziativa, proporrò la sospensione dei lavori per l’inaugurazione della biblioteca itinerante – ha detto il sindaco Silvana Errico -. Il valore culturale e civico del percorso merita l’attenzione dell’intera assise, che quindi proseguirà i suoi lavori. Ci aspettiamo una considerevole partecipazione delle istituzioni scolastiche e delle associazioni: inclusione sociale, cultura e crescita della comunità sono un’unica questione da considerare per affrontare al meglio le sfide che il momento attuale ci pone e che siamo obbligati ad affrontare".

"Sarà una settimana di visite guidate, incontri, presentazioni e laboratori gratuiti con oltre 200 libri accessibili in simboli, braille, silent book, libri in lis e ad alta leggibilità», spiegano gli organizzatori che ricordano come la partecipazione sia aperta alle associazioni, alle scuole, a ogni cittadino e cittadina e che tutto il percorso è davvero un momento unico per parlare e sperimentare l'inclusione attraverso la lettura, dando pratica attuazione al pensiero guida dell’iniziativa: «Leggere è un piacere, che sia accessibile è un diritto".