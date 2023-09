Lettera consegnata, nel paese avvistata la troupe di “C’è posta per te”

MESAGNE - Alcuni fotogrammi stanno facendo il giro della città e non lasciano spazio a dubbi. Nel pomeriggio di oggi (domenica 24 settembre), la troupe del noto programma televisivo “C’è posta per te” è stata avvistata a Mesagne.

Uno dei postini, incaricati nel consegnare la missiva, ha bussato alla porta di una abitazione in via Malvindi, strada che collega la zona Sant’Andrea alla centralissima Via Roma; arteria - quest’ultima - che conduce direttamente alla Porta Piccola e quindi al centro storico.

Lo stesso postino e la troupe, inoltre, sono stati notati nell’intento di girare alcune clip di presentazione della città nei pressi della villa comunale. Al momento non si conoscono i particolari sulla vicenda che verrà raccontata da Maria De Filippi nel corso della nuova edizione del programma, che avrà inizio da gennaio 2024.

Da quanto si vocifera a Mesagne, i referenti della trasmissione avrebbero chiesto ai residenti e ai passanti di non diffondere le immagini e le informazioni più rilevanti in merito all’accaduto, per preservare quantomeno l’integrità della storia destinata ai telespettatori. Nel recente passato, la provincia di Brindisi è stata protagonista di “C’è posta per te” in tre occasioni: l’ultima a gennaio 2023 quando il postino bussò ad una porta di Torre Santa Susanna. Nel 2019, invece, una lettera venne destinata ad una ventitreenne di Carovigno. Più in là nel tempo, nel 2015 tre fratelli di Erchie contattarono la trasmissione con l'intento di ringraziare il padre per averli accuditi con amore, nonostante le fatiche di una vita dura.