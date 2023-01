Critiche social a Red Canzian per un post su Brindisi: "Spiace di essere stato frainteso"

Mai Red Canzian avrebbe potuto pensare che un elogio alla città di Brindisi potesse attirargli delle critiche. Eppure qualcuno non ha apprezzato (evidentemente non cogliendone il senso) l'avverbio “inaspettatamente” utilizzato in un post (ripreso da BrindisiReport in un articolo pubblicato stamani) in cui ha esaltato la bellezza della città di Brindisi e del teatro Verdi, attaccandolo sui social network. In una lettera dal titolo "Amore incompreso" inviata a BrindisiReport, il noto artista, ex componente della band dei Pooh, esibitosi martedì sera (3 gennaio) al Verdi nel musical “Casanova opera pop”, chiarisce lo spirito del suo messaggio.

Cari amici di Brindisireport,

Ho letto il vostro articolo e i commenti che molti cittadini della vostra “inaspettatamente“ bella città hanno postato. Mi spiace molto essere stato frainteso… il mio “inaspettatamente” voleva racchiudere in se meraviglia, sorpresa, per una città piena di storia e troppo spesso non considerata. Stesso termine che ho usato per il vostro teatro Verdi, e come assoluto complimento, in quanto in teatri “importanti”, in giro per l’Italia, abbiamo lavorato con maggiori difficoltà che nel vostro bel teatro, comodo e gestito con estrema professionalità.

Io sono venuto altre volte a Brindisi a suonare, ma andavo diretto allo stadio per il concerto e poi ripartivo la notte stessa. Non mi sono mai fermato per un giorno intero a girare a piedi per i vicoli come ho fatto questa volta... questa volta ho avuto tempo di vederla Brindisi, di scoprirla almeno un po’, di provarne l’ottima cucina e ammirarne gli archi in tufo dei palazzi storici.

Amo la Puglia in genere e aver scoperto, sicuramente tardi, che Brindisi è bellissima, non può essere considerata una colpa, tanto da far scrivere a qualcuno “questi giullari del settentrione”… che tristezza…in questa terra ho mille amici e sono venuto in viaggio di nozze con mia moglie.

Nel mio “inaspettatamente” c’era forse anche la voglia di stimolare i media affinché tutti vengano a conoscenza della bellezza e della importante storia di Brindisi.

Ho letto del suo porto naturale, tra i più grandi del mediterraneo, ho letto che era considerata la Porta d’Oriente… e ho ascoltato e apprezzato il tassista che mi ha accompagnato dalla stazione all’hotel, che con orgoglio mi raccontava della nascita di Brindisi che risale a 26 mila anni fa… per cui, come avrei potuto usare il termine “inaspettatamente” in modo offensivo?

In teatro, ho detto le stesse cose che ho scritto, e il pubblico ha capito e applaudito al mio complimento per Brindisi… forse per iscritto, senza l’intonazione e l’entusiasmo che avevo nella voce qualcuno ha frainteso… ma non è così… viva Brindisi!

Con la voglia di ritornare presto, Red Canzian