Libreria book sharing oggetto di vandalismo, sui social lo sdegno dei cittadini

BRINDISI - Nei giorni scorsi, il sindaco della città capoluogo, Riccardo Rossi, ha comunicato sui social uno spiacevole avvenimento. Si tratta - di fatto - della vandalizzazione di una piccola libreria, destinata all'attività di book sharing, collocata presso Piazza Cairoli.

"Questa immagine è raccapricciante - scriveva il primo cittadino, riferendosi all'immagine posta nella foto in evidenza - il 4 novembre scorso le librerie in Piazza Cairoli erano state rifornite di libri dal Centro Riuso Ecotecnica Brindisi".

"I libri non ci sono più, e questo va bene anche se il senso del book sharing è quello di favorire la circolazione dei libri: prenderne uno e lasciarne un altro (quando possibile). Ma vedere i rifiuti al posto dei libri è un pugno allo stomaco".

"Brindisi è molto più di questo, è di ieri la notizia della conferma della qualifica Città che legge, la cultura della vandalizzazione non può vincere. - Concludeva - C'è una comunità migliore che avanzerà sempre in difesa del bene comune e noi rimetteremo i libri al loro posto".

Il giorno successivo, Riccardo Rossi ha ringraziato Ecotecnica Srl Brindisi per aver posto rimedio alla situazione: "Libreria ripulita e fornita di nuovi libri, non ci arrendiamo", affermava in riferimento all'immagine posta appena in alto.

L'avvenimento ha fatto indignare molti brindisini che non hanno mancato di commentare in tono polemico contro chi non rispetta le regole.

"L'educazione e la cultura si creano con le politiche attive" affermava un cittadino. E ancora: "Purtroppo questa è ignoranza ed apatia"

"Un pugno nello stomaco a tutti i cittadini alla quale sta a cuore la conoscenza, la legalità, la giustizia. Un pugno certamente dato da chi alla conoscenza, alla legalità e alla giustizia e resistente" si legge ancora adesso sui social.

Altre persone, invece, chiedono una maggiore presenza nella zona da parte dei vigili urbani.