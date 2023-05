"Lu concertinu a mari", la poesia brindisina di Francesco Libardo

Brindisi vera porta d'Oriente. Brindisi città di mare e di poesia. Per celebrarla, di seguito vengono proposti i versi de "Lu concertinu a mare", opera del poeta contemporaneo Francesco Libardo.

Lu concertinu a mari (poesia)

Quando mi trovu a mienz’a mari

sentu sueni e canti ca vennu ti lu fundali.

Na musica senza musicanti

la senti sulu

ci eti ti lu mari amanti!

Nc’eti nu stuezzu ti mari

vicinu a stu paisi

addo’ li pisci razzulesciunu

cuntienti e filici.

Nu cunciertu

t’aracosti, carbi e cicali

faci li lindineddi

vigghisciari.

Capuni e capuncieddi

vannu a tiempu

cu cintruni e pinneddi.

Na rascia t’acqua ti camascia

cu nu iattu farru ca s’è purtatu

li iattuddi ti lu scavaddatu.

Nu dottu sta ‘nzegna l’allievi a cantari;

na cetra li ccumpagna,

lu sguettu li sta senti

e sta ‘mpapagna.

Nu vai e vieni ti cauri

pilusi, vulantini e cacazzari

Sta faci tutti stunari.

La piscatriciu scucca;

e li pigghia cu tanta ti vocca.

A tutti, nu squartu

li faci ti uardianu.

Nu pesci cani piccinnu

li tai na manu

e li sintinelli ti luntanu

li fannu ti rufianu.

Ogne sera …

steddi, mandulini,

pisci t’argientu e lucirneddi

fannu tutti li pisci nnammurari;

e li pupiddi si fannu vasari ti li masculari.

Traduzione in italiano

Quando mi trovo in mezzo al mare sento suoni e canti che provengono dai fondali. Una musica senza musicanti la sente solo chi è amante del mare! C'è un pezzo di mare vicino a questo paese dove i pesce gironzolano contenti e felici. Un concertino di aragoste, “carbi” e cicale

fanno i “lindineddi“, “vigghisciari”.

Martelli e martelletti vanno a tempo con chiodi e pennelli. Una scroscio di acqua avvolge un fossato dove un gatto si è portato i gattini. Un maestro sta insegnando agli allievi a cantare; una cetra li accompagna, un vecchietto li sta sentendo e nel mentre si sta addormentando.

Un vai e vieni di mosche pelose volantini e feci stanno facendo tutti stonare. La vecchia pescatrice; li vien voglia di cantare con la bocca. A tutti una sguardo Li fa da guardiano. Un piccolo pesce cane gli da una mano e le sentinelle da lontano gli fanno da rufiani.

Ogni sera…“steddi”, mandolini, i pesci di argento e lucernai fanno innamorare tutti i pesci; e i pupilli si fanno baciare dagli uomini.

Biografia autore

Il poeta Francesco Libardo (1943) è autore sensibile, che non lesina amore per la sua città e per il suo rione di nascita: “Le Sciabiche”. Con buona volontà e con l’ausilio di buoni maestri è tra coloro che hanno applicato, con perfezione, la metrica ai lavori poetici. Libardo, nelle sue poesie, è stato capace di sciorinare un linguaggio ed un vocabolario marinaresco che lo contrassegnano di diritto quale personaggio e poeta che indulge in un recupero virtuoso della vita di chi, con il mare, ha un feeling imprescindibile. Notevole, per la indicazione dei nomi e le qualità di pesci che indica, è la sua fantasmagorica, colorata e “profumata” poesia: