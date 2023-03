"Lu munumentu allu marinaru", la poesia dedicata ad un simbolo di Brindisi

BRINDISI - In occasione della Giornata mondiale della poesia, che si celebra oggi 21 marzo, di seguito viene proposta un'opera brindisina dedicata ud uno dei simboli più identitari della citta: il Monumento al marinaio d'Italia. L'autore è il poeta Alfredo Galasso.

"Lu munumentu allu marinaru" (poesia)

Tuttu ti carpuru,

pi quantu è iertu,

s’aza cu domina

sobbra a lu Puertu.

Annanzi a Brindisi

comu na torri,

pi milli sieculi

sta cu discorri:

di tanta storia

di quistu mari,

di tanta cloria

di marinari,

di quiddi giuvini

ca pi l’onori

la uerra fècira

cu assà valori.

Tuttu ti carpuru

è stu timoni:

la forza e l’anima

di la Nazioni.

Tuttu ti carpuru,

fermu a li vienti,

sta comu a n’aquila

drittu a l’Orienti.

L'autore

Il brindisino Alfredo Galasso (1891 – 1975) è stato il sesto di quattordici figli, nato da Maria Cristina Montanaro e Luciano Galasso e. Studiò presso le scuole tecniche, e si appassionò al mestiere di maniscalco nell’antica bottega del padre. Nonostante ciò, durante le pause lavorative, si dedicò alla lettura.

E' stato un poeta che ha saputo dare colore e vivacità alle immagini che proponeva ai concittadini brindisini; istintivo e intuitivo ha pubblicato per i tipi di Schena (Fasano) tre volumi (Acini ti pepi – La Pumeta – La Mundana Cummedia) che in un periodo in cui in città c’era “fame” di dialetto fecero registrare un notevole consenso. Nella sua vasta produzione, alcune poesie si mettono in evidenza per la originalità che propongono. Talvolta fu autobiografico, come quando volendo commemorare i 456 caduti in mare della “Benedetto Brin”, attinse a un indimenticabile ricordo personale: