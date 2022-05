Luisa Ranieri nel Brindisino per alcune riprese, accompagnata dal marito Luca Zingaretti

OSTUNI - La nota attrice Luisa Ranieri è stata fotografata nelle scorse ore presso la Città bianca. Qui ha fatto tappa dopo aver preso parte ad alcune riprese - svolte a Pezze di Greco - riguardanti la seconda stagione della serie Le indagini di Lolita Lobosco, prodotta da Rai Fiction.

Nel corso della sua lunga carriera ha interpretato numerosi personaggi in molti film. Recentemente ha partecipato a E' stata la mano di Dio, pellicola diretta da Paolo Sorrentino che ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar oltre che il Leone d'Argento al Festival di Venezia. Per la sua interpretazione Luisa Ranieri ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello 2022 come Migliore attrice non protagonista.

Ad accompagnarla in provincia di Brindisi, durante il week-end della Festa della mamma, il marito Luca Zingaretti; conosciuto in particolare (ma non solo) per essere il protagonista della saga del Commissario Montalbano - in onda su Rai 1 sin dal 1999 - personaggio tratto dai romanzi di Andrea Camilleri.

La coppia è stata fotografata presso il Rest Club Spessite, ristorante collocato nel centro storico di Ostuni; i due erano insieme alle figlie Emma e Bianca. L'immagine in evidenza nell'articolo li vede affiancati ai coniugi Roberto e Maria Santomanco, che gentilmente hanno offerto lo scatto alla redazione di BrindisiReport.