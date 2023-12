Madonna di Batnaya: la statua distrutta in Iraq restaurata ed esposta a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - La piccola statua della Vergine Maria Incoronata di Batnaya, cittadina della Piana di Ninive nel nord dell'Iraq, arriverà a Ceglie Messapica domenica 17 dicembre alle ore 18.00.

Il simulacro sarà esposto pubblicamente presso la chiesa di San Rocco alla presenza di Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria, e del parroco Don Lorenzo Elia.

La statua della Beata Vergine Maria, alta poco più di un metro, fu distrutta dall’Isis nell’attacco alla Piana di Ninive del 2014 e ricostruita da un artigiano della comunità pastorale di San Paolo, su iniziativa del progetto benefico "Aiuto alla Chiesa".

Batnaya, prima dell’attacco dell’Isis del luglio 2014, contava 5mila abitanti, in gran parte cristiani. Proprio per questo, dunque, la statua mariana oggi è simbolo di rinascita per i cristiani iracheni perseguitati. Non a caso, l'opera religiosa è già arrivata altre volte in pellegrinaggio in Italia. Questa volta, però, fa tappa in Puglia e nel Brindisino alla vista dei credenti locali.

Il programma

Ogni giorno, dal 18 al 24 dicembre, presso la parrocchia di San Rocco:

- ore 7.00 novena di Natale con le famiglie

- ore 9.00 recita dei misteri ggudiosi

- ore 11.00 recita dei misteri dolorosi

- ore 16.00 recita dei misteri luminosi

- ore 18.30 recita dei misteri gloriosi

- Lunedì 18 dicembre ore 19.30, preghiera mariana con le famiglie della Ic

- Martedì 19 dicembre ore 19.30, preghiera mariana con la Caritas

- Mercoledì 20 dicembre ore 19.30, preghiera mariana con l'Azione cattolica

- Venerdì 22 dicembre ore 19.30, preghiera mariana con i giovani

- Domenica 24 dicembre ore 11.00, saluto alla Madonna di Batnaya