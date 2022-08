Il maestro Yogi indiano Swami Sachidanand in visita a Brindisi

BRINDISI - Nella giornata di ieri (23 agosto), la città ha ospitato il maestro Yogi indiano Swami Sachidanand. Quest'ultimo si è recato presso il Tempio di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi per realizzare un video insieme al regista Yari Carrisi.

Le immagini promosse dall'associazione Le comunità ospitanti sono finalizzate alla valorizzazione della Via Francigena nella città di Brindisi e alla conoscenza della filosofia del maestro in un luogo fortemente simbolico di incontro tra la cultura occidentale ed orientale.

"Per secoli gli assi viari romani sono stati luogo di incontro tra popoli, religioni e culture diverse. - Scrive il Comune in un comunicato su facebook - Questa iniziativa si inserisce pertanto nell'alveo di una tradizione plurimillenaria di fratellanza".

Yari Carrisi: tra la biografia e i racconti

Yari Carrisi Power è nato a Cellino San Marco il 21 aprile 1973. Il suo cognome non ha bisogno di molte presentazioni. Yari è il figlio maschio della coppia Albano e Romina Power.

"Sto girando, sto studiando, sto raccogliendo storie, e prima o poi mi metterò in marcia ed andrò fino alla sorgente del Gange", aveva affermato Carrisi - in un'intervista dello scorso marzo al programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 - mentre si trovava a Goa in India. Una ricerca di racconti che sta proseguendo anche in Italia, per mezzo della collaborazione con la guida spirituale giunta a Brindisi.

"Sto iniziando a filmare il mio programma sui viaggi ed i pellegrinaggi - proseguiva - però prima di partire avevo bisogno di scrivere una piccola storia, un racconto da seguire. Il resto sarà libero, sarà tutto per strada".

"Sto studiando da un maestro del racconto, che possiede una mente floreale, limpida e pura. Sto ricevendo una ricchezza interiore che non sentivo da molto tempo".