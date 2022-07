Mandrake criticato per il linguaggio, ecco la risposta dell'influencer

BRNDISI - La notorietà, spesso, porta ad andare incontro a critiche a cui bisogna dare una risposta. E' quello che è accaduto anche a Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, che su instagram può contare su una folta community di seguaci, composta - attualmente - da 318.000 follower.

Come raccontato in un altro articolo di qualche mese fa, l'infliuencer brindisino ripercorre in alcuni reel video gli "Imbarazzi" che hanno segnato la classica infanzia pugliese. Il successo è incredibile, tanto che alcuni post raggiungono anche più 70.000 like con un numero di visualizzazioni incredibile.

La storia su instagram

Oggi Mandrake ha pubblicato una stories in cui ha riportato la risposta inviata alla madre di un suo piccolo follower, che lo ha criticato per il linguaggio utilizzato sui social. Ecco il testo:

"Buongiorno. Ho la fortuna di fare quasi ogni sera un evento! Io amo i bambini e non immagina la gioia che mi danno quando nei loro occhi vedo la sopresa per essere di fronte a loro! - Prosegue - Noto tanti di loro che con innocenza si avvicinano e mi abbracciano. Mi stringono, mi baciano! Ed io sono felicissimo! Ma sa cosa noto anche? - Scrive l'influnecer- Ora dico qualche parolaccia eh...Quindi metta a letto i bambini! Leggo la maleducazione di genitori senza ritegno che pur di mettere avanti il proprio figlio, farebbero fuori i figli degli altri. - Continua - Vedo e sento genitori che per farsi strada tirano il proprio figlio dicendo caminaaa scemu camina...sento mamme litigare con la sicurezza e dire parole dure contro lgli addetti all'ordine del tipo mio figlio stava prima di lui!"

"Sento e vedo padri che mi tirano la maglietta, come ad insegnare al proprio figlio che se vuoi qualcosa nella vita puoi prenderla anche con la maleducazione". Quindi, signora mia, prima di dire che alcune frasi che dico (utilizzate da tutte le mamme del mondo negli anni '80 e '90) siano delle parolaccie, spenga la tv, radio e social ai suoi figli. - Conclude - Dopo può dire la sua e ammetterò con tutto me stesso di avere torto. Saluti".