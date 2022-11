Mandrake, l'influencer manda un saluto commovente alla "Nonna del sud"

BRINDISI - Poche ore fa, Giuseppe Ninno, noto ai suoi tanti follower come Mandrake, ha voluto ricordare un personaggio diventato iconico in tutta Italia per le sue interpretazioni sulle piattaforme social.

Si sta parlando di "Nonna Rosetta", donna spesso impegnata nei video di Casa Surace. L'anziana signora, purtroppo, è venuta a mancare nella giornata odierna (18 novembre) all'età di 89 anni.

Ecco quanto comunicato dall'influencer brindisino.

"Ciao nonna Rosetta, è stato un piacere e un onore abbracciarti, oltreché conoscerti e condividere con te una splendida gioranta con nonna Ncetta. - prosegue - I tuoi piatti meravigliosi, i tuoi sorrisi e la tua forza di andare avanti sempre! Grazie per le risate che ci hai regalato! Continua a proteggere i tuoi milioni di nipoti sparsi per l'Italia e continua a vegliare sul tetto di Casa Surace. - Conclude - Ti voglio bene nonna Rosetta".

Nell'instagram stories condivisa da Mandrake, in sottofondo si sente la commovente canzone Qui dove il mare luccica di Lucio Dalla, ed è visibile un bel video che ritrare la "sua" nonna, Ncetta, abbracciare la donna campana.

In un’intervista a Il Mattino, la signora - appena scomparsa - raccontò com'è diventata la nonna di Casa Surace: "Tutto è iniziato per caso - disse - quando il nipote proposte il suo nome per un ruolo in un video". Successivamente, però, è diventata "nonna ufficiale".

Sconosciute le ragioni del suo decesso, Nonna Rosetta era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma da tempo si era trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove peraltro è di base il noto gruppo di video-maker.

Farà sicuramente un effetto strano sapere che, da ora in poi, una persona così nota per la sua spontaneità, non ci sarà più. Sono fatti - questi - che lasciano un vuoto doloroso. E' il dispiacere che provano tutti i nipoti quando i propri nonni volano in cielo.