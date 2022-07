"Che bello ragazzi", Mara Venier affascinata da una masseria in provincia di Brindisi

FASANO - Questa sera - 10 luglio - la nota conduttrice televisiva Mara Venier è stata ospite presso Masseria San Giovanni, in c.da Ottava, per partecipare al quinto appuntamento della rassegna "LibriAmo...tra gli ulivi".

L'evento, ideato dall'imprenditrice Laura De Mola, si è avvalso dell'organizzazione proposta dal Mondadori Point di Fasano. La Venier è giunta in provincia di Brindisi insieme al suo amico e collega Alberto Matano. I due, in un'intervista confidenziale, hanno parlato del libro scritto dalla conduttrice televisiva, intitolato "Mamma, ti ricordi di me?", edito da RAI libri.

La coppia si è avventurata in una conversazione in cui la donna ha raccontato alcuni aspetti salienti della propria vita: partendo dai grandi traguardi che hanno segnato la propria vita professionale e personale, ma passando anche per le delusioni cocenti che l'hanno forgiata. Al termine, Mara Venier ha anche firmato le copie dei presenti che si erano procurati il testo, e che avevano prenotato l'ingresso.

La masseria, sui social

In alcune, stories pubblicate in data odierna, sul proprio profilo instagram - che conta 2,4 milioni di follower - la Venier non ha nascosto lo stupore provato nel poter ammirare una tipica ambientazione pugliere presso Masseria San Giovanni. "Che bello ragazzi", afferma con tanto di sospiro meravigliato, dopo aver ripreso con lo smartphone gli ulivi e il terreno che circondano la piscina presente nella struttura.

La conduttrice è solo una dei tanti volti noti che in questi giorni hanno potuto apprezzare l'efficenze delle strutture pugliesi, contraddistinte da un'ambientazione unica donata dagli ulivi secolari e da un senso di pace indescrivibile.