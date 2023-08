Marcella Diviggiano vince il premio di lirica dedicato al professore Luigi Pasimeni

MESAGNE - In occasione della serata dedicata al bel canto, ed intitolata "Mesagne in lirica", è stato assegnato il premio “Prof. Luigi Pasimeni”, giunto alla quinta edizione, alla soprano mesagnese Marcella Diviggiano. Il riconoscimento bandito dall’associazione Harmony, dalla famiglia Pasimeni e dal Comune di Mesagne, premia annualmente giovani laureati presso i conservatori di Puglia. Con questo premio, si vuole ricordare e mantenere la memoria del professore Luigi Pasimeni che è stata una figura storica nel campo musicale mesagnese. Partendo da una famiglia semplice e modesta, si diploma in pianoforte nel 1943, ha insegnato musica per oltre 60 anni. Ha diretto il “Concerto bandistico cittadino” e poi fondato nel 1974, la “Schola Cantorum”, dirigendola per oltre 20 anni. Compositore di opere e di liriche sacre e laiche, direttore di cori e di orchestre, è riuscito a far amare la musica ad almeno due generazioni di mesagnesi.



Marcella Diviggiano, oltre ad essere laureata in Lettere Classiche, ha conseguito la laurea in canto lirico presso il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli con il massimo dei voti, la lode e la “menzione accademica”. Nel 2022 e nel 2023 ha debuttato in diversi ruoli al Taranto Opera Festival e al “Basilicata opere in Atto” , nelle seguenti opere: Le nozze di Figaro, Madama Butterfly, Suor Angelica, Il Trovatore, Don Giovanni, Cavalleria Rusticana, ecc.. Nel 2022 è risultata vincitrice di alcuni concorsi in canto lirico organizzati a Procida, capitale della cultura italiana. E’ stata selezionata quale Allieva effettiva dell’Opera Studio 2.0 di Matera e dell’Opera Studio “Naxos in Musica”-Taormina.



Durante la serata, la giovane soprano mesagnese ha interpretato magistralmente l’Ave Maria dall’Otello di Giuseppe Verdi, accompagnata al pianoforte dal maestro Federico dell’Olivo, anche lui vincitore, lo scorso anno, del medesimo premio. Inoltre ha partecipato al duetto della Cavalleria Rusticana “Tu qui, Santuzza”, interpretando il famoso stornello di Lola e al brano conclusivo della serata Core ‘Ngrato.