Un produttore e regista brindisino al Torino Film Festival

SAN VITO DEI NORMANNI - Il regista e produttore Marco Mingolla, di San Vito dei Normanni, per “Cattive Produzioni” ha prodotto il contrometraggio Kore” di Fabiana Russo prodotto dalla stessa regista per Nuova Accademia delle Belle Arti, che meroledì prossimo (29 novembre) avrà la sua prima mondiale al Torino Film Festival.

Il cortometraggio, in concorso nella categoria “Cortometraggi Italiani”, racconta la storia di un padre e di una figlia che si ritrovano e si riscoprono nella condivisione di un dolore. “Kore” e? un progetto nato alla fine del percorso formativo dell’autrice e regista, Fabiana Russo, presso la Naba - Nuova Accademia delle Belle Arti. Grazie all’incontro con Marco Mingolla e Cattive Produzioni, il cortometraggio si e? dotato di una struttura produttiva e distributiva che gli ha permesso di completarsi e iniziare il suo percorso festivaliero. Nel cast Gianvincenzo Pugliese, che ha esordito sul grande schermo in Saremo giovani e bellissimi (Letizia Lamartire, 2018), e la giovanissima Aurora Menenti, già protagonista di serie televisive di grande successo come Don Matteo e Suburræterna.

Nato nel 1994, Mingolla dal 2019 e? Ceo della societa? Cattive Produzioni con la quale ha prodotto e distribuito cortometraggi, serie web e documentari. Nel 2021 e? stato eletto “Miglior Talent - Produttore under 35 del Sud Italia” da Creative Europe, all’interno della call Media Talents on tour. Nel 2023 e? rientrato nella short list di produttori europei selezionati dall’International Screen Institute.

“Essere al Torino Film Festival, per Cattive Produzioni, è una grande opportunità, - commenta il regista sanvitese - un traguardo e allo stesso tempo un punto di partenza. Siamo molto contenti. Vogliamo investire su questa felicità e continuare a dare l’opportunità a tanti giovani autori e giovani autrici di potersi esprimere al meglio, liberamente, ma soprattutto di essere ascoltati in contesti prestigiosi come questo”.

Il film sarà proiettato mercoledì 29 novembre alle 17.00 (proiezione ufficiale), Giovedì 30 novembre alle 11.00 e Venerdì 1 dicembre alle 22.15 presso il Cinema Romano di Torino. Successivamente, “Kore” sarà distribuito nei festival di tutto il mondo da Cattive Distribuzioni.