Marisa Tomei innamorata di Ostuni: cibo tipico, ma non solo

OSTUNI - L'attrice statunitense, che ha preso parte all'Allora Fest, nel corso degli ultimi giorni ha condiviso un post su instagram che tetimonia la qualità del suo soggiorno presso la Città Bianca.

Il primo scatto (foto in evidenza) la immortala, sotto ad un arco, con alle spalle il riconoscibilissimo centro storico di Ostuni. Una seconda immagine - invece - ritrae una serie di "capasoni pugliesi", tipico recipiente utilizzato - soprattutto in passato - per contenere vino e più raramente olio.

Nella terza foto non poteva mancare il cibo locale, con alcune mozzarelle di una qualità tale che sarà - probabilmente - difficile da trovare in America. Altri scatti ritraggono diversi scorci tipici: uno scooter sotto ad un balcone, che rievoca lo stereotipo italiano della "città-borgo"; poi delle mattonelle vintage risalenti agli anni '60, ed una cassetta della posta scolpita nella pietra dei classici muretti pugliesi.

Nella serie di scatti - però - c'è anche un video girato nel centro storico ostunese in cui l'attrice riprende la gente ballare la pizzica, tipica danza popolare, che abbraccia tutta la regione e - nello specifico - la sua parte meridionale. "Scena dal sud Italia" scrive in inglese il volto noto del mondo cinematografico, manifestando tutto l'apprezzamento possibile per le tradizioni del territorio.

Chi è Marisa Tomei

Di chiare origini italiane, è nata a New York nel 1964. A 20 anni esordisce al cinema con Flamingo Kid (1984). Qualche anno dopo, arriverà a ricevere un Oscar come Miglior attrice non protagonista per il ruolo interpretato nel film "Mio cugino Vincenzo" (1992) di Jonathan Lynn. Nel 2001 sarà inclusa per una seconda candidatura - sempre come Migliore attrice non protagonista - per la sua parte nella pellicola "In the Bedroom" di Todd FIeld. Della sua vita privata - attualmente - si sa solo che non è sposata.