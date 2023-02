Il martedì grasso a Mesagne, tra costumi d'epoca e maschere veneziane

MESAGNE - Una colorata sfilata in costumi d’epoca, ispirata alle maschere veneziane, si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 21 febbraio) nel Centro storico di Mesagne.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Mesagne e organizzata dal Duc (Distretto urbano del commercio) in collaborazione con “Lab communications eventi”, è stata cofinanziata dalla Regione Puglia. L’evento, che non prevedeva il pagamento di alcun ticket per il pubblico presente, ha visto la partecipazione di un buon numero di presenti.

Carnevale è una delle feste maggiormente amate da grandi e piccini perché capace di tirar fuori il lato più originale e bizzarro di ognuno di noi. La sua allegria si propagata facilmente, mediante i costumi divertenti ed i sorrisi dei bambini che accorrono in strada per assistere alle sfilate.

Ed è proprio quello che è accaduto ieri a Mesagne, appena le maschere veneziane hanno iniziato il loro percorso. Queste ultime sono partite dall'Atrio del Castello Normanno svevo per - poi - proseguire su Via Castello e girare a destra in prossimità della centralissima Piazza IV novembre. Il tour è continuato per buona parte del caratteristico Centro storico a forma di cuore.

Da subito si è percepito l'entusiasmo della gente, accorsa anche dai paesi limitrofi.

Nella stessa giornata di ieri, in serata, presso la discoteca “Gayà” in via Brodolini 15 a Mesagne, si è tenuta una serata patrocinata dal Comune alla quale hanno partecipato i medesimi personaggi in costume d’epoca protagonisti della sfilata nel Centro storico.

Una quota di ogni singolo biglietto venduto per accedere alla festa, sarà devoluta in beneficenza a sostegno delle attività dell’Auser Mesagne (Associazione per l'invecchiamento attivo).