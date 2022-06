Le masserie di Fasano continuano ad ospitare "volti noti": in provincia arriva una cantante

FASANO - Qualche settimana fa la sezione social di BrindisiReport ha pubblicato un altro articolo riguardante l'addio al nubilato dell'influencer Beatrice Valli, tenutosi in una masseria nei pressi di Fasano.

Al successivo matrimonio, tra gli invitati ha presenziato la cantante Bianca Atzei. Quest'ultima, dopo aver preso il bouquet in seguito al fatidico lancio, è arrivata in vacanza nella parte settentrionale del Brindisino - in prossimità della frazione di Montalbano - presso Masseria Narducci.

Ad accompagnarla il compagno Stefano Corti, inviato del programma televisivo "Le iene", in onda su Italia 1.

In sintesi: chi è Bianca Atzei?

Bianca Atzei, pseudonimo di Veronica Atzei, è una cantante milanese nata nel 1987. Dopo aver pubblicato alcuni singoli con l'etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, è nota - in particolare - per aver partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano Il solo al mondo e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo Ora esisti solo tu. Quest'ultima canzone era dedicata al suo ex compagno, un personaggio noto nel mondo del motociclismo: Max Biagi.

Attualmente Atzei conta 860mila follower su instagram.

La zona di Fasano, dunque, si conferma ancora una volta tra i luoghi che si distinguono per la presenza di strutture ricettive intente ad ospitare "volti noti", che con le loro instagram stories contribuiscono a promuovere il territorio di riferimento.