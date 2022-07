Massimo Boldi a Brindisi, sui social le foto con i fan

BRINDISI - Il noto comico Massimo Boldi è stato fotografato presso Oktàgona Beach & Restaurant. A testimoniare la sua presenza ci sono gli scatti condivisi - intorno alle ore 16:15 - sul profilo facebook ufficiale del noto stabilimento brindisino.

Boldi è famoso per essere entrato nelle case degli italiani con i tanti film a cui ha preso parte: i cosiddetti cinepanettoni, che per diversi anni sono riusciti a segnare le abitudini di molti italiani.

La sua visita nel Brindisino ha destato stupore poiché totalmente inaspettata. Pur essendo piuttosto attivo sui profili social - infatti - nelle ultime ore non ha fatto cenno ad alcun viaggio in Puglia; probabilmente per tutelare la sua privacy.

L'attore - però - non ha riufiutato affatto di concedere un selfie ai fan curiosi, che si sono avvicinati per capire se veramente fosse lui. Non ha negato nemmeno "una posa" insieme ai lavoratori dell'Oktàgona, dondando un sorriso gentile a tutti i richiedenti.

Breve biografia di Massimo Boldi

Massimo Boldi (Luino, 23 luglio 1945) è un attore, comico, produttore cinematografico, musicista e conduttore televisivo italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti.

Per più di vent'anni ha fatto coppia con l'attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano (tranne nel periodo dal 2005 al 2018 per cause di produzione).

Il 28 aprile 2004 la moglie muore dopo una malattia incurabile durata più di dieci anni. Alla base della separazione artistica con De Sica ci fu proprio la fase finale della malattia della moglie, mentre i due stavano girando Natale in India.

È inoltre fondatore della casa produttrice Mari Film. Nella sua carriera televisiva ha inoltre vinto 11 Telegatti.