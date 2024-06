Matrimonio a Oria per il figlio di Bruno Vespa: scatta il divieto di sosta nel centro storico

ORIA - Divieto di sosta nel centro di Oria per il matrimonio di Alessandro Vespa, il figlio del noto giornalista Bruno. L'ordinanza comunale è relativa proprio a sabato 22 giugno, giorno delle nozze, dalle 16 alle 20. La motivazione è riconducibile all'importante numero di invitati previsti.

Un "matrimonio vip", dunque, sarà celebrato nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo della città federiciana. Il 40enne secondogenito del conduttore di Porta a porta e della magistrata Augusta Iannini, convolerà a nozze con la propria fidanzata. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Oria Vincenzo Pisanello.

La circolazione nell'area

Il divieto di sosta riguarderà tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, nelle seguenti vie e piazze: Piazza Cattedrale, via Q. M. Corrado, via Renato Lombardi (nel tratto compreso tra via Q.M. Corrado e Piazzetta Madre Maria Nazarena Majone), Piazza Senatore Carissimo, Piazza Lama (solo lato piazzale) e Piazza Lama incrocio via S. Lorenzo-C.so Umberto.

Durante le fasi della cerimonia, sarà consentito ai veicoli autorizzati partecipanti all’evento, contraddistinti da apposito cartello identificativo, di percorrere in senso opposto di marcia alcune strade: Piazza Lama, nel tratto compreso tra via S. Lorenzo e Via G. D’Oria; Corso Umberto; via Renato Lombardi, nel tratto compreso tra via Q. M. Corrado e Piazza Sen. Carissimo.

La location delle nozze

Alessandro Vespa è rimasto incantato dal duomo di Oria e così ha scelto di celebrare lì la funzione religiosa. Sebbene lavori a Roma come avvocato, la scelta per la location delle nozze ha riguardato la Puglia per via del legame tra la sua famiglia e questa terra.

Dal 2015, infatti, il padre ha acquistato masseria Li Reni nell'agro di Manduria (provincia di Taranto) a pochi chilometri da Oria. La famiglia produce vino tanto da aver fornito anche le tavole dei leader mondiali nel corso del G7 appena svolto.

Dopo la funzione religiosa, invitati e sposi si recheranno proprio nella masseria della famiglia Vespa, dove festeggeranno la nascita della nuova famiglia.

