Matrimonio pugliese per la figlia di Siniša Mihajlović, la festa ad Ostuni

OSTUNI - Nella giornata di ieri (17 giugno), Virginia Mihajlovic, figlia del celebre ex allenatore serbo Siniša, si è unita in matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco.

Originariamente, le nozze erano state previste per il giugno 2022, e poi sono state rinviate di un anno a causa delle condizioni di salute del padre della sposa, affetto da leucemia, e scomprarso lo scorso dicembre all'età di cinquantatre anni.

La cerimonia si è svolta nel pomeriggio a Monopoli, nella Basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia, poiché Vogliacco, attualmente difesore del Genoa neopromosso in Serie A, è originario della provincia di Bari: con esattezza di Acquaviva delle Fonti. Grande l'emozione che ha coinvolto la giovane donna, che arriva da un periodo difficile, condizionato proprio dall'assenza del padre.

I festeggiamenti, poi, si sono svolti nel Brindisino presso Masseria Traetta, nel territorio di Ostuni sulla strada per Ceglie Messapica. Qui Virginia ed Alessandro hanno accolto amici e parenti per vivere una evento indimenticabile. "Una serata che avrei voluto non finisse mai" non a caso scrive lei in una instagram stories pubblicata in tarda notte.

Presenti i compagni di squadra del calciatore, tra cui l'ex attaccante del Lecce, ora in forza alla squadra ligure, Massimo Coda. Ma anche uno dei protagonisti dell'Inter del triplete, nonché amico di Siniša, Dejan Stankovic.

Insomma, la puglia si conferma ancora la location perfetta per le nozze dei vip, e la Città Bianca fa parte del gotha delle mete più gettonate.