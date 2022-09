Il mesagnese Mattia Saracino esordisce come attore in una serie tv Disney+

MESAGNE - Mattia Saracino, classe ‘98, esordisce per la sua prima volta come attore nella serie tv Disney + “ Avretrana - Qui non è Hollywood”.

Sono iniziate recentemente - proprio in Puglia - le riprese del nuovo prodotto italiano diretta da Pippo Mezzapesa, basato sul delitto di Avetrana (Ta). Un evento tragico che purtroppo ha avuto un enorme impatto mediatico in tutto il Paese.

Disney + ha comunicato la notizia ufficiale: la serie sarà composta da quattro episodi di 80 minuti ciascuno, che racconteranno la storia dell’omicidio di Sarah Scazzi dal punto di vista di tutti i personaggi coinvolti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

Un racconto a più voci per provare a ricostruire l’accaduto e comprendere meglio uno dei casi di cronaca nera italiana più famosi e intricati di sempre. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino, con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. La serie è prodotta da Groenlandia e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Il regista Pippo Mezzapesa e la casting director Valentina del Carmine hanno garantito l'opportunità di esordire all'attore mesagnese Mattia Saracino, che coltiva da anni il sogno di diventare attore.

“Sono onorato di esordire come attore in una serie tv - afferma, particolarmente emozionato - peraltro di un caso che ha fatto ahimè molto clamore in tutto il territorio pugliese. Finalmente corono il mio sogno da attore e su questo, oltre che ringraziare me stesso per tutti i sacrifici fatti, ringrazio anche i miei genitori che in questi anni mi sono sempre stati vicini. - Conclude - questo è solo un punto di partenza “.

E' opportuno ricordare che Pippo Mezzapesa - recentemente - è stato anche regista del film “Ti mangio il cuore “ presentato al Festival di Venezia, dove ha fatto esordire Elodie nei panni di attrice protagonista.