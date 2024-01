Mens Sana Mesagne e pallacanestro locale in lutto: scompare Angelo Greco

MESAGNE - La città di Mesagne e gli amanti della pallacanestro della provincia di Brindisi piangono la scomparsa di Angelo Greco, da sempre attivo nell'ambiente sportivo locale e soprattutto nella società Mens Sana Mesagne. Il coach, che in tanti anni ha contribuito nella crescita di un gran numero di giovani del territorio, è venuto a mancare oggi (26 gennaio 2024).

La società biancoverde ha posto l'immagine di un fiocco nero sui propri canali social, a testimonianza del lutto vissuto da tutti gli associati. La dirigenza ha deciso di sospendere tutte le attività sportive previste per domani e dopodomani.

La tristezza provata, inoltre, è palpabile in una lettera aperta scritta da Gianfranco Mellone, amico e collaboratore di Greco per diversi anni:

"Non amo le statistiche - si legge - non ricordo quanti anni hai fatto parte della famiglia Mens Sana Mesagne, quante partite hai disputato, quanti tornei in giro per l’Italia, quanti chilometri percorsi con i nostri pulmini, quanti bambini e ragazzi hai quotidianamente allenato e quanti, anche grazie a te, poi sono diventati donne e uomini. Oltre alla pallacanestro sei stato un 'maestro' di vita ed esempio per i tuoi allievi. Gli ultimi due anni ti eri allontanato fisicamente per impegni familiari, ma eri sempre presente nelle nostre giornate. Devo, anzi dobbiamo dirti solo grazie per tutto quello che sei stato ed hai fatto per la Mens Sana in questo fantastico rapporto quasi trentennale. Ai tuoi familiari giunga il mio abbraccio e il mio conforto, non ti dimenticherò mai. Grazie ancora Angiuló".

Le esequie si effettueranno domani (27 gennaio) alle ore 16:00 presso la chiesa di San Vito in via Sicilia a Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp.