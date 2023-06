Mesagne, alla festa della polizia premiati anche tre cittadini virtuosi

MESAGNE - E' stata celebrata ieri (30 giugno), nell'affascinante cornice dell'atrio del castello, una splendida iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato per salutare i pensionamenti e assegnare gli encomi ai poliziotti distintisi in servizio.

L'occasione ha rinsaldato ancora una volta il rapporto, già solido, tra la città di Mesagne e la polizia, nel trentunesimo anno di presenza del commissariato a Mesagne.

Nel corso dell'evento, tra l'altro, sono stati assegnati anche dei premi a tre cittadini mesagnesi virtuosi: si sta parlando di Bakary Manneh, ottimo esempio di una perfetta integrazione; l’agente in pensione Giuseppe Radaelli, con il merito di aver svolto importanti ricerche storiografiche su San Michele Arcangelo, protettore della polizia; mentre il terzo riconoscimento non è stato indirizzato ad una persona fisica, bensì alla Casa di Zaccheo, organizzazione di carattere religioso che opera a Mesagne, per la costante attività benefica a favore dei più svantaggiati.

"Io sono grato al questore di Brindisi, Annino Gargano, per aver scelto Mesagne come sede per questa occasione - afferma il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli - per me e la comunità che rappresento motivo di orgoglio, e a sua eccellenza il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, per aver assicurato la sua gradita presenza".

"Consegnati altresì riconoscimenti alle sezioni giovanili delle Fiamme Oro della questura, alle sezioni Anps di Brindisi e Mesagne, nonché a cittadini distintisi per il loro impegno civico" si legge in una nota condivisa su facebook dalla questura di Brindisi.