Bandi Gal a sostegno di commercio, artigianato e turismo: l’iniziativa

Il sindaco Matarrelli: "La dotazione finanziaria rappresenta un’opportunità preziosa per quanti intendono investire in questi settori strategici per l’economia"

MESAGNE - Si è svolta questa mattina (giovedì 1 aprile 2021) nell’Aula Consiliare del Comune di Mesagne la conferenza stampa per illustrare i bandi del Gal (Gruppo azione locale) a sostegno di attività artigianali, commerciali e del settore turistico. Per l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco Toni Matarrelli e l’assessore alle Attività Produttive, Antonello Mingenti. Per il “Gal Terra dei Messapi” sono intervenuti il presidente Sergio Botrugno e Cristiano Legittimo, responsabile per la comunicazione e le attività di animazione.

“La dotazione finanziaria dei bandi rappresenta un’opportunità preziosa per quanti intendono investire in questi settori strategici per l’economia. Ci è sembrato opportuno promuovere una conferenza stampa congiunta per contribuire a dare massima diffusione sul territorio di tali occasioni, che hanno come destinatari sia le imprese esistenti che quelle di nuova costituzione”, ha dichiarato il primo cittadino durante l’iniziativa.

Il presidente Botrugno e Legittimo si sono soffermati sulla natura delle risorse provenienti dalla Comunità Europea e utilizzati dalla Regione Puglia proprio attraverso il Gal.

“Si tratta di fondi per l’agricoltura immessi nell’economia per attivare la cosiddetta 'rete rurale', intesa come territorio nella sua accezione più ampia, che include anche gli aspetti culturali e che punta ad un sistema capace di fare rete tra i diversi attori istituzionali, economici e sociali”, hanno spiegato i due referenti del Gruppo di azione locale.

Tutti i dettagli e i bandi sono disponibili al link https://bit.ly/2K5gB5Z e sul sito istituzionale del Comune di Mesagne. Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 0831.734929 o inviare messaggi (solo whatsapp) al 392.5474720.