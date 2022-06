Lo scatto migliore dell'estate mesagnese: al via il concorso "Summer Polaroid"

MESAGNE - Macchina fotografica in spalla e via libera alla creatività per cercare lo scatto migliore dell'estate mesagnese. Ecco la quinta edizione del concorso "Summer Polaroid" ideato dall’associazione culturale "Prima Pagina" ed inserito nel cartellone della programmazione estiva dell' amministrazione comunale. Dal primo luglio al 30 settembre tutti gli appassionati di fotografia (esclusivamente dilettanti e amatori di qualsiasi età) potranno partecipare, gratuitamente, al concorso che prevde due sezioni.

La prima è dedicata agli eventi dell’estate e per partecipare occorre "scattare foto solo ed esclusivamente durante gli eventi, gli appuntamenti e le iniziative organizzate nel Comune di Mesagne ed inserite nel calendario ufficiale dell’estate". Una seconda sezione è pensata esclusivamente per la festa Patronale 2022. Per quest’ultima "le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente nei tre giorni dedicati alla festa della Madonna del Carmine".

Per il primo classificato della categoria “Estate Mesagnese” è previsto un premio in denaro di 250euro ed un voucher per una settimana al lido "Punta Prosciutto Beach" a Porto Cesareo. Per il secondo classificato un premio in denaro di 150euro. Per il primo classificato nella categoria “Festa Patronale”, invece, un premio in denaro di 250euro e un voucher per una settimana al Lido "Punta Prosciutto Beach" a Porto Cesareo. Per il secondo classificato un premio in denaro di 150euro. Il bando completo sul sito del Comune.