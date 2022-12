Mesagne, un flash mob natalizio anima il centro storico

MESAGNE - Una bella iniziativa è stata svolta recentemente nel cuore della città, in Piazza IV novembre, di fronte alla Chiesa Madre.

Tanti ragazzi, guidati dai loro docenti, si sono incontrati per diffondere un significativo messaggio di pace nel mezzo di un suggestivo clima natalizio.

A raccontare l'accaduto, ci ha pensato il sindaco di Matarrelli: su instagram, infatti, ha condiviso delle immagini in cui i piccoli ballano e cantano insieme, ognuno con un cappello natalizio sul capo.

"I bambini, artisti di pace - Scrive il primo cittadino su facebook - Piazza IV Novembre, nel pomeriggio di ieri, si è presentata più luminosa che mai, merito del flashmob che alunni e insegnanti del Secondo Circolo didattico di Mesagne hanno realizzato per augurare a tutti i popoli del mondo il valore più importante di sempre".

Conclude: "Le iniziative delle scuole sono parte integrante del programma Insieme è Natale promosso dall’amministrazione comunale".

Non è certo la prima iniziativa natalizia che ha interessato la città messapica negli ultimi giorni. Sabato scorso (17 dicembre), infatti, l'arrivo di un Babbo Natale - su una carrozza trainata da cavalli - ha fatto gioire tanti piccoli mesagnesi presenti, così come anche diverse famiglie provenienti dai paesi limitrofi. Santa Claus accoglierà i bambini, desiderosi di entrare in contatto con lui, entro il giorno di Santo Stefano (26 dicembre). Fino a quella data, infatti, sarà ospite in una suggestiva sala del Castello Normanno-Svevo, decorata da un albero di Natale, una poltrona, e delle caratteristiche luci natalizie.

Il giorno successivo, invece, un gruppo di Babbi Natale ha percorso le strade di Mesagne: ciascuno a bordo di una vespa, ha portato caramelle ai bambini e gioia a tutti i presenti. L'iniziativa - in questo caso - è stata merito del Vespa Club della vicina San Vito dei Normanni.